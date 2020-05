Schwedens Angst vor "rysskräck"

Finnland und Schweden haben Anfang September ein vertieftes Partnerschaftsabkommen mit der NATO abgeschlossen, das sich auf gemeinsame Übungen und den Austausch von Informationen festlegt. Danach häuften sich Luftraumverletzungen durch russische Kampfflugzeuge. Stefan Löfven, seit Oktober sozialdemokratischer Premierminister, traf am Montag den finnischen Kollegen Alexander Stubb zur Besprechung einer engeren innerskandinavischen Verteidigungskooperation. Auf die U-Boot-Krise reagierte er ausweichend. Dann reist Löfven in die baltischen Länder weiter, um dort Gespräche über Sicherheitskooperationen zu führen.

Die aktuelle Jagd mittels Hubschrauber, U-Boot und Schnellbooten nach dem geheimnisvollen Gefährt, die die Schweden derzeit via Internet verfolgen können, erinnert an die U-Boot-Krise in den Achtzigerjahren. Im Oktober 1981 lief ein sowjetisches Atomboot in schwedischen Gewässern auf Grund. Danach kam es zu großen Spannungen zwischen Stockholm und Moskau. Die NATO ließ dann eigene U-Boote in schwedischen Gewässern auftauchen, die für sowjetische gehalten wurden, um so den „ Russenschrecken“ zu stimulieren und das paktunabhängige Land näher an das atlantische Bündnis zu führen.

Die Ängste haben Tradition – seit dem „Großen Nordischen Krieg“ (1700–1721), bei dem Peter der Große Schweden aus dem östlichen Ostseeraum vertrieb, herrscht Invasionsangst. Seit 1814 ist Schweden neutral.

Die Erzfeindschaft mit Russland führte dazu, dass Schweden in beiden Weltkriegen mit Deutschland sympathisierte. Eine gemeinsame Invasion nach St. Petersburg im Ersten Weltkrieg wurde von schwedischen Diplomaten zwar höflich abgelehnt, aber im Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland 1941 die Truppendurchquerung von Norwegen gestattet, um die Sowjetunion anzugreifen.

Heute mehren sich die Stimmen, dass Schweden enger mit der NATO zusammenarbeiten müsse. Allan Widman, NATO-Befürworter und Vorsitzender des parlamentarischen Verteidigungsausschusses, geht davon aus, dass Schweden am Donnerstag seine Ausgaben für das Militär erhöhen wird.