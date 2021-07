Eine halbe Million Tote durch Folgen des Irakkriegs

Vom Beginn des Krieges 2003 bis 2011 sind einer neuen Studie zufolge fast eine halbe Million Iraker an den Folgen gestorben. Die meisten Toten könnten auf direkte Gewalteinwirkung zurückgeführt werden, bei etwa einem Drittel der Todesfälle gebe es dagegen indirekte Ursachen, heißt es in der am Dienstag in den USA veröffentlichten Untersuchung.