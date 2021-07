Straßenschlachten in Ägypten - Wieder Tote

Kurz vor der Fortsetzung des Gerichtsverfahrens gegen den ägyptischen Ex-Präsidenten Mohammed Mursi haben sich dessen Anhänger erneut tödliche Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. In Kairo, den nahegelegenen Städten Fayum und Ismailiya am Suez-Kanal sowie in Alexandria wurden seit Freitag 17 Menschen getötet, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

In einem östlichen Vorort der Hauptstadt Kairo waren tausende Anhänger des Islamisten Mursi auf der Straße, zündeten Reifen an und bewarfen Polizisten mit Knallkörpern. Auch Schüsse waren zu hören. Dort und in mehreren anderen Bezirken setzten die Sicherheitskräfte nach den Freitagsgebeten Tränengas ein.

Im Stadtviertel Gizeh zündeten Demonstranten ein Polizeifahrzeug mit Brandbomben an, wie ein Vertreter der Sicherheitsbehörden sagte. Im Vorort Maadi beschossen sie in der Nähe eines Militärkrankenhauses die Polizei mit Feuerwerkskörpern. Einige Demonstranten warfen auch Steine und skandierten "nieder mit der Militärführung" - aus Protest gegen Mursis Entmachtung durch die Armee Anfang Juli. Die wichtigsten Plätze in Kairo waren mit Stacheldraht und Armeefahrzeugen abgesperrt, darunter der Tahrir-Platz.

258 Anhänger der Bruderschaft wurden festgenommen. Die Muslimbruderschaft hatte zu Protesten gegen das am 14. und 15. Jänner geplante Verfassungsreferendum aufgerufen, das ihre Anhänger boykottieren sollen. In der Vorwoche hatte die Regierung die islamistische Organisation zur terroristischen Vereinigung erklärt. Demonstranten hatte sie Gefängnisstrafen von mindestens fünf Jahren angedroht.