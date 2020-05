Strache schließt Königshofer aus FPÖ aus

Königshofer hatte am Mittwoch auf seiner Homepage das Massaker in Oslo mit der Fristenlösung verglichen; damit, dass jährlich "Millionen ungeborener Kinder" in Europa getötet würden. Weil das nicht sein erster Ausritt war und er die Aussage trotz Aufrufs zur Mäßigung am Donnerstag verteidigte, zückte Strache die "Rote Karte".



Königshofer war im Gespräch mit dem KURIER "überrascht, weil ich mir keiner Schuld bewusst bin". Er will gegen den Ausschluss berufen und mit Strache reden. Danach werde er entscheiden, ob er als "wilder Abgeordneter" bleibe. Seine parlamentarische Immunität steht unabhängig davon zur Disposition: Das Landesgericht Innsbruck hat wegen einer Klage in Zusammenhang mit Königshofers mutmaßlichen Kontakten zu einer Neonazi-Website die Aufhebung der Immunität beantragt.