Steinmeier fordert Front in Syrien gegen IS

Der bayrische Innenminister) droht indesmit dem Entzug der doppelten. "Islamistische Gefährder müssen wegen des erhöhten Anschlagsrisikos ineinen stärkeren Druck spüren", sagteder. Sozialarbeit oder bessere Präventionsprogramme reichten bei potenziellen Terroristen nicht aus.

"Der harte Kern verachtet unsere Demokratie und die westliche Kultur. Bei ihnen muss der Staat Härte zeigen", sagte Herrmann. Dazu müsse auch "der Entzug der Staatsbürgerschaft bei Islamisten gehören, die eine doppelte Staatsbürgerschaft besitzen".

Etwa 1.000 Menschen in Deutschland werden dem "islamistisch-terroristischen" Spektrum zugeordnet. Darunter sind 420 sogenannte Gefährder, also Menschen, denen die Polizei zutraut, dass sie einen Terrorakt begehen könnten. Die Zahl ist so hoch wie nie zuvor. Zum Teil sind auch Rückkehrer aus Konfliktgebieten darunter, in denen Jihadisten kämpfen.