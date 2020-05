Spionagezentren in Wien diplomatisch immun

Wie sich in einschlägigen Wikileaks-Dokumenten, deren Echtheit nicht bezweifelt wird, zeigt, ist Wien ein vorrangiges Ziel der US-Spionage. Grund dafür ist vor allem, dass in Wien viele internationale Organisationen beheimatet sind. Dazu gehören etwa die Atomenergiebehörde IAEO und die UNIDO bei den Vereinten Nationen, aber auch die OPEC (ölexportierende Länder) oder die OSZE. Wer hier schneller an relevante Informationen kommt, hat in Verhandlungen die besseren Karten, lautet das Kalkül.

Spionage ist in Österreich nach § 256 des Strafgesetzes allerdings verboten: "Wer zum Nachteil der Republik Österreich einen geheimen Nachrichtendienst einrichtet oder betreibt oder einen solchen Nachrichtendienst wie immer unterstützt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen."

Aber was können die Behörden machen, wenn die Spione und ihre Einrichtungen (oben auf dem IZD-Tower, siehe Bild, sowie am Dach der US-Botschaft in der Wiener Boltzmanngasse) diplomatischen Schutz genießen?

Eigentlich nichts, ist hinter vorgehaltener Hand zu erfahren. "Das stimmt nicht", sagt Peter Pilz. Er fordert die Bundesregierung auf, den höchsten CIA-Vertreter in Österreich des Landes zu verweisen, was theoretisch möglich ist. Zudem fordert Pilz einen sofortigen Baustopp beim IZD-Tower, "solange nicht restlos geklärt ist, was die Amerikaner dort konkret hinbauen".

Der Ermittlungsstand seitens des Verfassungsschutzes sei mehr als dürftig, kritisiert Pilz. Erst durch seine Intervention werden Beamte des Verfassungsschutzes am Dienstag zu ihm kommen, um seine Dokumente und Rechercheergebnisse in der Causa zu begutachten.