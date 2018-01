SPD zittert in Richtung große Koalition

Martin Schulz sortiert seine Zettel, mit langsamen Schritten geht er auf die Bühne. Mit dabei: eine neue Erzählweise, die den Delegierten erklären soll, warum die SPD entgegen der anfänglichen Zweifel ihres Vorsitzenden für eine großen Koalition verhandeln soll. Überzeugen kann er am Ende nur eine knappe Mehrheit. Zwei Mal muss nachgezählt werden. Aber alles der Reihe nach.

Während Schulz am Beginn dieses Tages, seine Rede im Saal des World Conference Center in Bonn durchgeht, wird draußen getrommelt und gepfiffen. Gewerkschafter, Umweltaktivisten und Koalitionsgegner mit Zipfelmützen, die Alexander Dobrindts "Zwergenaufstand" wörtlich nehmen, empfangen die Politiker: "Die CDU hat ihre asoziale Flüchtlingspolitik durchgesetzt. Nein, Genossen, so nicht", schmettert eine Aktivistin.

Drinnen soll die Stimmung besser werden, bevor Schulz ans Pult tritt. Malu Dreyer wird ins Rennen geschickt. Die beliebte Ministerpräsidentin aus Rheinland-Pfalz war gegen die Koalition und soll jetzt das Eis brechen. Sie erklärt die Koalition zur ultima ratio, denn die Union wolle keine Minderheitsregierung.

Dreyer ist heute nicht die einzige, die vor einer Woche das Sondierungspapier kritisierte und jetzt dafür wirbt. Auch Michael "Mike" Groschek, Landeschef der mächtigen SPD in Nordrhein-Westfalen, die ein Viertel der Delegierten stellt grummelte über die Inhalte. Heute hat er eine andere Botschaft mit: Opposition ist nicht schön, dass habe er leidvoll erfahren. Ein Erneuerungsprozess sei dort nicht möglich: "Keine Regierungsarbeit der Welt hat uns an der Erneuerung gehindert, wir haben uns nur jedes Mal selbst gehindert, uns zu erneuern."

Dann wird es unruhig im Saal. Alle warten auf Schulz. Jeder hier weiß: Es geht nicht nur um die Zukunft der SPD, auch um seine. Der Mann aus Würselen ergreift das Wort, versucht, eine Brücke zu schlagen. Zuerst zu den Gegnern der Koalition: Die Würde und Stärke unserer Partei liege beiden am Herzen. Dann erklärt er, was ihn zur Wende bewog: "Dschamaika", setzt er im Sing-Sang fort, "habe alles verändert." Und eines sei klar: "Es hätte Deutschland falsch regiert." Also will er es besser machen. Wie, das stehe im Sondierungspapier. Mehr Geld für Pflege, sozialen Wohnungsbau und Steuerentlastung – das habe man für die Rentner, Familien, Schüler, Alleinerzieher und Azubis erreicht. "Das sind unsere Leute, die verlassen sich auf uns", ruft er. Und da wäre noch die anderen in Europa. Emmanuel Macron habe ihn schon angerufen, lässt Schulz wissen. "Lasst uns Meister im Gestalten sein", ruft er in den Saal. Doch der Applaus ist matt.

"Martin, ich sag’s dir"

Die Delegierten schwanken zwischen Ablehnung, Wunschdenken und Sachzwang. Sarah Böhne aus NRW wird dagegen stimmen. Sie hat ein Problem mit der Flüchtlingspolitik. "Schulz sprach davon, dass es keine Obergrenze geben wird, im Sondierungspapier steht aber eine Zahl, was soll das?" Frank Straußberger, Kommunalpolitiker aus Hannover, hat beschlossen, mit "schwerem Herzen" Ja zu sagen. Seine Wähler fragten ihn seit Wochen: "Warum macht ihr nicht was?" Ähnliche Zweifel werden auch in der Debatte der Genossen deutlich. "Die GroKo wird lähmen", ruft die Berliner Abgeordnete Gerlinde Schermer. Und: "Martin, ich sag’s dir, das hat man bei deiner Rede schon gesehen".

Schulz verfolgt die Diskussion mit nachdenklicher Miene. Besonders als Kevin Kühnert die Bühne betritt. Auf seinen Auftritt haben viele hier gewartet. Für den Juso-Chef gibt’s schon im Vorfeld Applaus. "Was immer heute passiert, es ist nicht das Ende der Geschichte. Insofern: Frisch ans Werk, wir werden das schon hinbekommen", sagt der 28-Jährige im Vorfeld. Um sich dann dem Parteivorsitzenden zu widmen: Es sei ein "ehrenwerter Versuch", den Gegnern einer neuen Großen Koalition eine Brücke zu bauen – aber diese Brücke müsse aus Erneuerung und Vertrauensbeweisen gebaut werden." Das sehe er aber nicht, weder intern noch in der Arbeit mit CDU/CSU. "Wenn wir in einer Kneipe wären, könnten wir sagen, die Union schreibt seit Jahren bei uns an."

Foto: AP/Kay Nietfeld Angesichts dessen wirbt die ehemalige Juso-Chefin Andrea Nahles ("Wir werden verhandeln, bis es quietscht auf der anderen Seite") umso kämpferischer für die GroKo und warnt, dass uns die Wähler bei Neuwahlen "den Vogel zeigen." Sie stellt in Aussicht, nachzuverhandeln, etwa beim Familiennachzug.

Nach fast 100 Wortmeldungen ist fast alles gesagt. Doch bevor es zur Abstimmung kommt, ergreift Schulz noch einmal das Wort – und bittet um Zustimmung. Die Genossen heben ihre Kärtchen. Am Ende reicht es knapp, aber doch für Koalitionsverhandlungen. 362 Delegierte stimmen dafür, 279 votieren dagegen. Für Martin Schulz gibt es an diesem Abend nichts mehr zu sagen.