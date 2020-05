SPD-Politiker Struck gestorben

Wie mehrere deutsche Medien berichten, ist Peter Struck, der ehemalige deutsche Verteidigungsminister, am Mittwochnachmittag 69-jährig in einem Berliner Krankenhaus gestorben. Dort war er am Dienstag nach einem schweren Herzinfarkt eingeliefert worden. Das gab ein Sprecher der Familie heute bekannt.

Erst vor wenigen Tagen war Struck als Vorsitzender der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung wiedergewählt worden. Schon vor einigen Jahren hatte der langjährige Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag einen Herzinfarkt und einen Schlaganfall erlitten. Davon hatte er sich aber weitgehend erholt.