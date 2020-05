SPD-Kanzlerhoffnung Hannelore Kraft sagt ab

Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (52) hat eine SPD-Kanzlerkandidatur für sich endgültig ausgeschlossen. „Ich werde nie als Kanzlerkandidatin antreten. Ich bleibe in Nordrhein-Westfalen. Darauf könnt ihr euch verlassen“, sagte sie in einer Sondersitzung der Landtagsfraktion in Düsseldorf.

Die oft als Zukunftshoffnung der SPD gehandelte Kraft beendete damit Spekulationen, im Falle des Scheiterns einer schwarz-roten Koalition werde sie die SPD in allfällige Neuwahlen führen. Zum Koalitionsvertrag, dem die SPD-Basis ja noch bis Mitte Dezember zustimmen muss, sagte die ursprünglich eher koalitionskritische Kraft am Freitag : „Da ist viel SPD drin – mehr als es vielleicht nach unserem Wahlergebnis zunächst möglich erschien.“