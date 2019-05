SPD: Eine Partei gefangen im alten Dilemma

Wo steht die Partei?

Damit offenbarte sich erneut der große Streit in der Partei, der auch bei der Frage „ Große Koalition Ja oder Nein?“ sichtbar wurde. Auf der einen Seite stehen jene, die die SPD als Vorkämpfer für alle Benachteiligten sehen. Wäre es nach ihnen gegangen, hätte die Partei auf der Oppositionsbank Platz genommen und würde dort der CDU Feuer machen, anstatt am Ende wieder gerupft aus der Koalition herauszukommen. Auf der anderen Seite mahnen die Pragmatiker und Parteikonservativen vom rechten Flügel zur Räson. Sie setzen auf eine breite Mehrheit und aufs Regieren – inklusive einiger Kompromisse. Die Fronten sind also klar abgesteckt.

Viele, die sich hier am Marktplatz zwischen Europafahnen und Luftballons versammelt haben, warten gespannt auf den Auftritt des Juso-Chefs. Doch dieser zeigt sich an diesem Nachmittag zahmer. „Es ging darum, eine Utopie zu zeichnen, aber auch die ersten sinnvollen Schritte zu gehen“, sagt er auf sein Interview angesprochen, bleibt aber dabei: „Unternehmen sollen der Gesellschaft ihren gerechten Teil zurückgeben.“ Dann schlägt er die Brücke zum Mindestlohn in Europa und Steueroasen in Irland und Malta. Dafür gibt’s Applaus und Nicken im Publikum.

Dietrich, Mitte Fünfzig, ist aus dem Nachbarort hergefahren. Ihm gefällt die Stoßrichtung. Die Kühnert-Thesen zur Vergesellschaftung sind bewusst provokant, vermutet er. Aber: „Wir müssen wieder über das Menschenbild diskutieren und in welcher Gesellschaft wir leben wollen.“