Spanien: Sanchez Erster mit Verlusten, Rechte mit starkem Plus

Wieder haben die Spanier die Kuverts in die Urnen geworfen. Das vierte Mal in vier Jahren, das zweite Mal in diesem Jahr waren sie eingeladen, ihre Vertreter ins Abgeordnetenhaus zu wählen. Der Grund: Nach der Wahl im April hat es der Amtsinhaber und Wahlsieger Pedro Sanchez von der sozialdemokratischen PSOE nicht geschafft, eine neue Regierung zustandezubringen.

Und eines war bereits vor den ersten Hochrechnungen klar: Die Spanier sind genervt. Das zeichnete sich in einer deutlich niedrigeren Wahlbeteiligung als zuletzt ab (April: 72%).