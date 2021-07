Knapper Wahlsieg der Sozialisten in Andalusien

Die erst vor einem Jahr gegründete Linkspartei Podemos (Wir können) wurde zwar drittstärkste Kraft in der bevölkerungsreichsten Region Spaniens, blieb aber deutlich hinter den großen Parteien zurück. Die vorgezogene Wahl in der Hochburg der Sozialisten galt als ein wichtiger Test für die spanischen Parlamentswahlen im Herbst dieses Jahres. Davor stehen im Mai stehen noch im ganzen Land Kommunalwahlen bevor. In den meisten Regionen werden dann auch neue Parlamente gewählt. Im September sind Wahlen in Katalonien geplant. Im Herbst sind die spanischen Parlamentswahlen fällig.