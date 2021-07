Spanien droht politische Instabilität

Heikle Machtverhältnisse, schwierige Koalitionsverhandlungen, offene Gegensätze: Wenn die Parlamentswahlen am Sonntag in Spanien ein Ergebnis mit Sicherheit gebracht haben, dann, dass das Land in eine Phase des politischen Umbruchs geht – und dessen Ausgang ist alles andere als absehbar. Die bisher allein regierende konservative PP bleibt dem vorläufigen Endergebnis zufolge zwar erste, ist aber mit rund 28 Prozent der Stimmen auf einen Koalitionspartner angewiesen. Die Sozialdemokraten können mit dem schlechtesten Ergebnis ihrer Geschichte und rund 22 Prozent der Stimmen nur knapp den zweiten Platz vor der linken Podemos halten. Diese erhält 21 Prozent. Deutlich unter ihren Erwartungen geschlagen die neue bürgerlich-liberale Bewegung Ciudadanos mit rund 13 Prozent.

Der „Bipartidismo“, also das Zweiparteiensystem, das Spanien dominiert, seit es sich Ende der Siebzigerjahre aus einer Diktatur in einer Demokratie verwandelte, ist damit vorerst am Ende. Nach diesen Wahlen haben nun erstmals vier Parteien ihre Karten im Spiel um die Macht. Und eine regierungsfähige Koalition, das war schon in der Wahlnacht klar, wird schwer zu finden sein.

Podemos, die aus der Protestbewegung der „Indignados“, der „Empörten“ hervorgegangen sind, haben sich politisch von links außen in die Mitte bewegt, sind „heute dort, wo die europäische Sozialdemokratie vor Blair und Schröder war“, wie Michael Ehrke von der deutschen Ebert-Stiftung in Madrid analysiert.