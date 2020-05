Söder-Beobachter: "Den Höhenflug, so ganz nah an der Sonne, wird er nicht halten können"

Söder hat konsequent einen strengen Kurs durchgezogen, das hat ihm bisher viel Ansehen eingebracht. Jetzt gehen aber an vielen Orten Deutschlands, auch in München, Menschen auf die Straße und protestieren gegen die Maßnahmen. Manche erinnert der Protest an den Flüchtlingsherbst 2015. Wird es ungemütlich für Söder?

Diese Demos sind noch kein Massenphänomen, aber mit Söders Kurs der betont langsamen Öffnung hadern auch Gruppen, die der CSU nahestehen: Teile der Wirtschaft, speziell die Gastro. Den Höhenflug, so ganz nah an der Sonne, wird er kaum fortsetzen können. Ich glaube, dass das entschlossene Runterfahren der Gesellschaft sehr seinen Stärken entsprach. Die Moderation widersprüchlicher Interessen, die es beim Rauffahren der Gesellschaft braucht, ist für ihn schwieriger. Söder ist überzeugt, dass bei den Öffnungen Vorsicht nötig ist, er will eine zweite Corona-Welle verhindern. Aber er ist eben auch getrieben vom Freiheitsdrang der Menschen.

Söder hat das Ministerpräsidentenamt nach einem langen Machtkampf mit Horst Seehofer übernommen. Wie steht es um seinen Rückhalt in der Partei?

Ich stelle mir vor, dass Söder heute noch manchmal daheim in Nürnberg auf der Couch sitzt und sein Glück nicht fassen kann: 37,2 Prozent bei der Landtagswahl 2018, ein Desaster – und trotzdem hat ihn seine Partei nicht weggeputscht. Er ist jetzt der starke Mann der CSU. Es gibt niemanden, der ihm diese Rolle streitig machen könnte. Die Partei hat ihr Schicksal in seine Hände gelegt, weil er der Einzige ist, der auch in schwierigen Situationen Stärke und Stolz ausstrahlt. Inhaltlich dagegen grummelt es durchaus in der CSU, zum Beispiel was Söders Grün-Kurs angeht. Dass er den ökologischen Gedanken entdeckt hat und zugleich die Bauern, die früher Kernklientel waren, nicht mehr so umschmeichelt – das stößt vielen an der Basis auf. Sie werfen ihm vor, dass er den konservativen Kern ins Bröckeln bringt. Am Ende entscheidet bei der CSU aber immer der Erfolg. Wenn Söder mit seiner Strategie der Mitte bei der Bundestagswahl 2021 und der Landtagswahl 2023 gute Ergebnisse holt, werden die Mitglieder inhaltliche Vorbehalte hintanstellen. Ein gutes Ergebnis wären vierzig Prozent aufwärts. Die Zeit der absoluten Mehrheit ist wohl auch in Bayern vorbei.