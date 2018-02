In einer der skurrileren Passagen des Buchs "Fire and Fury" von Michael Wolff über das erste Jahr Donald Trumps im Weißen Haus wird beschrieben, wie Ivanka Trump ihren Freundinnen die Frisur ihres Vaters erklärt. Sein Haupt sei fast komplett kahl, "umringt von einem Kreis von Haaren um auf der Seite und vorne, die alle hochgekämmt werden und sich in der Mitte treffen, wo sie zurückgezogen und mit Haarspray befestigt werden".

Als Trump diese Woche seine "Air Force One" betrat, bekräftigte ein Windstoß die Erzählung der Präsidententochter und legte offen, was nicht ist.

Schon bei Trumps Gesundenuntersuchung gab sein Arzt bekannt, dass er ein Haarwuchsmittel nimmt.