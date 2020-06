Snowden meldete sich zurück

Montagabend trat er per Videoübertragung auf dem SXSW-Festival in Austin, Texas, auf. Das " South by Southwest" ist nicht nur das größte Festival für Musik, Film und elektronische Kommunikation in den USA, es ist auch ein Forum für alle Arten von kritischen Bürgerbewegungen. In Vorträgen und Workshops melden sich prominente Querdenker aus den Bereichen Politik, Wirtschaft oder Umweltschutz zu Wort.

Snowdens Teilnahme, wenn auch nur über Bildschirm, war ein Höhepunkt des Festivals. Dabei kritisierte er die Nachrichtendienste wegen ihres massenhaften Abhörens der Internet-Kommunikation. Gerade deswegen seien den Diensten wichtige Hinweise durch die Lappen gegangen. Die Überwachung des Internetverkehrs produziere Unmengen von Daten, die durchforstet werden müssten. "Dieser Mangel an Schwerpunktsetzung hat dazu geführt, dass wir Hinweise verpasst haben, die wir nicht hätten verpassen sollen", sagte Snowden.

Seine Tausenden Zuhörer rief Edward Snowden dazu auf, im Kampf gegen die massive Überwachung durch die Geheimdienste mitzuhelfen. "Wir brauchen Euch, um das in Ordnung zu bringen", appellierte er via Live-Stream an die Festivalgäste.