Smarter Pragmatiker oder machthungriger Oligarch?

Einen Brief hat Andrej Babis geschrieben, der landete am Tag vor der Wahl in allen tschechischen Postkästen. Und damit die Botschaft auch allen klar wird, schickte er auch gleich noch ein Video in den sozialen Medien hinterher. „Sollen euch unsere alteingesessenen Politiker regieren“, fragt er da entspannt in Freizeitkleidung an einen Baum gelehnt, „oder wir, und dieses korrupte System und seine Klienten stürzen?“ Der Haken daran: Der Unternehmer ist längst ein alteingesessener Politiker, er war vier Jahre lang Finanzminister der jetzigen Regierung, und er ist - zumindest nach Ansicht der tschechischen Staatsanwalt und des Parlaments in Prag - eindeutig korrupt.

Die Vorwürfe gegen Babis, die jetzt die Justiz beschäftigen und ihn bereits seine Immunität als Parlamentarier gekostet haben, drehen sich um missbräuchliche Verwendung von EU-Geldern für ein Hotelprojekt seiner Frau, aber auch um seine bis heute ungeklärte Beziehung zum Geheimdienst in der Tschechoslowakei während des Kommunismus. Allesamt schwerwiegende Vorwürfe, doch an Babis scheinen sie, zumindest in der öffentlichen Meinung, abzuprallen.

Der Milliardär und seine Bewegung ANO führen in den Umfragen mit knapp unter 30 Prozent haushoch vor allen politischen Mitbewerbern. In der völlig zersplitterten tschechischen Parteienlandschaft ist Babis damit als nächster tschechischer Premier quasi fix gebucht. Von den anderen Parteien würden sich genügend als Mehrheitsbeschaffer finden, sind politische Beobachter in Prag überzeugt.

„Er hat es nach vier Jahren in der Politik geschafft, weiterhin als Anti-Politiker zu gelten“, analysiert der Politologe Jakub Charvat von der Prager Metropolitni-Universität, die Strategie von Babis's Kampagnenmanagern. Der Unternehmer habe sich immer als Kämpfer gegen die etablierte Politik präsentiert. Jetzt könne er all die Vorwürfe gegen ihn mit einem simplen Argument kontern: „Ich habe diese Politiker bekämpft, dafür bekämpfen sie jetzt eben mich.“