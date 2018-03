Im Zusammenhang mit dem Mord am Investigativ-Journalisten Jan Kuciak hat die slowakische Polizei am Donnerstag den italienischen Unternehmer Antonin Vadala sowie mehrere seiner Familienmitglieder vorläufig festgenommen - das berichteten slowakische Medien.

Vadala, dessen Name in der letzten Recherche des Ermordeten in Zusammenhang mit der italienischen Mafia auftaucht, soll als Verdächtiger vorgeführt worden sein und wird demnächst verhört, hieß es es weiter. Der slowakische Polizeipräsident Tibor Gaspar bestätigte im ostslowakischen Michalovce Journalisten gegenüber, die Polizei gehe der "italienischen Spur" im Fall Kuciak nach.

Seit Donnerstagfrüh verliefen an fünf Orten in der Ostslowakei umfangreiche Polizeirazzien, durchsucht wurden Immobilien italienischer Unternehmer. Neben Vadala wolle die Polizei laut Gaspar rund 10 weitere Personen, die in den Fall involviert sein könnten, verhören.

Europaparlament will Team schicken

Das Europaparlament will nach dem Doppelmord an einem Enthüllungsjournalisten und seiner Verlobten in der Slowakei ein Untersuchungsteam entsenden. EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani kündigte am Donnerstag in Brüssel an, dafür einen Beschluss vorzubereiten. Der CSU-Abgeordnete Manfred Weber hatte zuvor als Vorsitzender der christdemokratischen EVP-Fraktion einen entsprechenden Antrag gestellt.

Weber begründete dies damit, dass die Morde nach jüngsten Berichten auch mit der Veruntreuung von EU-Geldern in Zusammenhang stehen könnten. "Das Europäische Parlament muss die treibende Kraft sein, um Licht ins Dunkel der Vorfälle in der Slowakei zu bringen", sagte er.