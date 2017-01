Der deutsche SPD-Chef Sigmar Gabriel verzichtet auf die Kanzlerkandidatur und schlägt den bisherigen EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz als Herausforderer von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor. Schulz solle auch Parteichef werden, sagte Gabriel am Dienstag nach Teilnehmerangaben in der SPD-Fraktionssitzung in Berlin. Zuvor hatten Stern, Meedia und Die Zeit über Gabriels Verzicht berichtet.

Der Parteivorsitzende habe dem Magazin stern in einem Exklusiv-Interview gesagt, dass er auf die Position des Spitzenkandidaten bei der Bundestagswahl im September verzichte, berichtete das Portal Meedia am Dienstagnachmittag. In dem Interview habe er auch seinen Rücktritt angekündigt.

Meedia zeigt ein Cover des kommenden stern, auf dem ein Foto Gabriels mit der Schlagzeile "Der Rücktritt" abgedruckt ist. Wegen der Brisanz der Nachricht werde der stern schon am Mittwoch und nicht wie üblich am Donnerstag erscheinen. Daher seien Ausgaben des Magazins bereits heute an Grossisten ausgeliefert worden.