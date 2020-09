Sigmar Gabriel in Alpach: "Europa ist der letzte Vegetarier unter Fleischfressern"

Die Liste der Verbesserungsvorschläge von Gabriel ist lang: Um in der Industrie nicht den Anschluss zu verlieren, müsse man deutlich mehr für den digitalen Wandel tun. „Deutschland und die EU investieren derzeit je sechs Milliarden Euro in künstliche Intelligenz, China alleine 125 Milliarden Dollar. Da kommen dramatische Umbrüche auf uns zu. Denn die neue Wertschöpfung findet zum großen Teil auf digitalen Plattformen statt, und da hat Europa nichts zu bieten.“ Beispiel Automobilbranche: „Da geht es um Themen wie Connectivity und autonomes Fahren, aber wir brauchen keine Getriebe und Ölfilter mehr. Wir in Deutschland tun so, als hätten wir eine zweite Automobilindustrie im Keller liegen, aber da ist nichts.“