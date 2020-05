Bennett rollt Politik von rechts auf

Gegner wie Freunde zollen Naftali Bennett Anerkennung. Der neue, streng rechte Aufsteiger in der israelischen Politik hat mit seinen 40 Jahren alles geschafft, was er schaffen wollte: Elite-Soldat, Hightech-Multimillionär und Erfolgspolitiker.

Bennett wurde 1972 in Haifa geboren. Ein im Lande geborener „Sabre“, dem aber als Sohn von Einwanderern aus den USA der amerikanische Lebensstil niemals fremd war. In New York machte er dann auch als Hightech-Unternehmer seine ersten 145 Millionen Dollar.

Da hatte er seine militärische Karriere schon hinter sich. Als Major der Kommando-Truppe des Generalstabs nahm er auch als Auslands-Israeli regelmäßig an den Übungen der Reserve teil.