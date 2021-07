Führungsposition der Partei von Vucic gefestigt

Einen klaren Wahlsieg mit gut 45 Prozent der Stimmen verbuchte Vucic auch im Parlament der nordserbischen Provinz Vojvodina, wo in den vergangenen 16 Jahren die Demokratische Partei an der Macht war. Die Demokraten von Boris Pajtic haben mit acht Prozent der Stimmen den dritten Rang in der Provinz hinter den Sozialisten mit 8,8 Prozent der Stimmen eingenommen. Auch bei den Lokalwahlen waren die Parteifreunde von Vucic erfolgreich.

Auch wenn die SNS erneut problemlos eine Alleinregierung bilden könnte, hatte Vucic vor dem Urnengang seine Bereitschaft zu einer breiteren Koalitionsregierung signalisiert. Mehrere Parteien aus dem proeuropäischen Lager dürften dazu wohl bereit sein.