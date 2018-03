Serbien: Vucic-Partei gewann Kommunalwahl in Belgrad

Die in Serbien regierende Fortschrittspartei (SNS) von Staatspräsident Aleksandar Vucic hat die Kommunalwahl in der Hauptstadt Belgrad, wie erwartet, klar gewonnen. Den vom Zentrum für Freie Wahlen und Demokratie (CESID) veröffentlichten vorläufigen Wahlresultaten zufolge lieht die SNS vor den anderen Parteien deutlich in Führung.

Nach Auszählung von 13,3 Prozent der Stimmen lag die SNS mit 48 Prozent vor der zweitplatzierten Parteienallianz des ehemaligen Bürgermeisters Dragan Djilas mit 18,1 Prozent. Den Sprung ins städtische Parlament dürften noch zwei oder drei weitere Parteien geschafft haben.

Die am Vormittag zunächst niedrige Wahlbeteiligung stieg bis zum Ende des Wahltages auf gut 51 Prozent an, berichteten Medien unter Berufung auf inoffizielle Quellen.