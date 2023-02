Selenskij-Auftritt beim Super Bowl

In der Nacht von gestern auf heute fand der 57. Super Bowl statt. Die Kansas City Chiefs besiegten die Philadelphia Eagles in einem hochklassigen Spiel 38:35 und konnten sich den wichtigsten Titel im American Football zum dritten Mal in ihrer Geschichte sichern.

Nach Jahren ohne Auftritt hat sich Pop-Superstar Rihanna mit einer fulminanten Halbzeitshow bei der Super Bowl zurückgemeldet.