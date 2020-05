Selbstmordterror in Damaskus

Für Syrien ist es eine völlig neue Dimension der Gewalt: Zwei Selbstmord-Attentäter jagten sich am Freitag mitten in Damaskus in die Luft. Ihre Ziele waren ein Gebäude der Sicherheitskräfte und eines des Geheimdiensts. Nach den gewaltigen Explosionen der beiden Autobomben war Maschinengewehrfeuer zu hören. Sicherheitskräfte riegelten die Anschlagsorte weiträumig ab. Mehrere Personen sollen verhaftet worden sein. Während das syrische Staatsfernsehen unbestimmt von mehreren Toten sprach, meldeten Krankenhausmitarbeiter mindestens 50 Tote und 100 Verletzte. Unter den Opfern sollen sich sowohl Soldaten als auch Zivilisten befinden.