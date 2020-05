Selbstmordanschlag im Ferienort Sousse

Seit dem Attentat vor einer Moschee in Djerba 2002, bei dem 21 Menschen getötet worden waren, gab es in Tunesien keinen Anschlag in einem Touristengebiet.

Es ist genau das, wovor sich die Tourismusindustrie nach den Aufständen 2011 und dem darauffolgenden Sicherheitsvakuum in Nordafrika so sehr gefürchtet hatte: Terrorismus. Die Verantwortlichen im Tourismusministerium beschönigten das Thema in den vergangenen Monaten nicht, sondern stellten sich den Problemen. Sie arbeiten eng mit dem Innenministerium zusammen. Hotelpersonal wurde für gefährliche Situationen trainiert. Möglicherweise ist es diesem Training zu verdanken, dass der Attentäter von Sousse keine anderen Menschen verletzt hat: Der Mann wollte ursprünglich mit seinem Koffer ins Riadh Palms Hotel eintreten, doch das Personal verweigerte es ihm.