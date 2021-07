Seehofer: Wahlergebnisse gehen an "Substanz" der Union

"Das ist eine existenzielle Geschichte", ergänzte Seehofer, der sich schon seit Monaten etwa in der Flüchtlingspolitik sehr deutlich von der deutschen Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel distanziert hat und mehrfach die Forderung nach einem Kurswechsel erhoben hatte. Bei dem Treffen wollten die Spitzen der CSU über Konsequenzen aus den Wahlergebnissen in den Bundesländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt beraten, bei denen die rechtspopulistische Partei AfD aus dem Stand mit zweistelligen Zustimmungswerten in alle Landtage einzog und in Sachsen-Anhalt mit 24,2 Prozent laut vorläufigem amtlichen Endergebnis sogar zur zweitstärksten Kraft wurde.

Für Seehofer ist die Ursache der Niederlagen der CDU klar: "Der zentrale Grund ist die Flüchtlingspolitik. Es hat überhaupt keinen Sinn, da vorbeizureden", sagte Seehofer vor der CSU-Vorstandssitzung in München. "Das ist ja eine tektonische Verschiebung der politischen Landschaft in Deutschland." Seehofer halte Merkel zwar weiterhin für die richtige Kanzlerin, aber es müsse einen Kurswechsel in Merkels Flüchtlingspolitik geben.