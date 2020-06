Rüsten für den Neustart im Iran

Außenminister Sebastian Kurz bleibt sich treu: Er hat für den Flug nach Teheran Economy gebucht, trägt sein Gepäck selbst und posiert bereitwillig mit einer mitreisenden Touristin für ein Erinnerungsfoto. Der in die Jahre gekommene Airbus 310 der Iran Air muss in Istanbul einen Tankstopp einlegen, weil er aufgrund der Sanktionen gegen den Iran von der OMV in Wien nicht betankt wird. Ersatzteile müssen sich die Iranis über Umwege beschaffen, im Moment meist über Pakistan. In Schuss halten sie die Airbus-Maschinen samt Wartung zu Hause.

Die österreichische Delegation wird für die zwiespältigen Gefühle ob dieser Umstände freilich mit einem Bilderbuch-Flug entschädigt.

Zwei Tage nach seiner Israel-Visite kam Kurz in den Iran. Mit dem Besuch beim Erzfeind, gab Israels Premier dem jungen Außenminister mit auf den Weg, habe Israel alles andere als eine Freude.

Sonntag Vormittag traf Kurz Parlamentspräsident Ali Larijani und den Außenamts-Kollegen Mohammed Sarif. Am Montag sind Gespräche mit Präsident Hassan Rouhani und Ex-Präsident Ali Rafsanjani, heute Präsident des Schlichtungsrates, geplant.

Ziel der Reise ist es, das neu aufgemachte Gesprächsfenster offen zu halten und einen „potenziellen Besuch“ (Kurz) von Bundespräsident Heinz Fischer vorzubereiten. Beides hängt vom Ausgang der internationalen Gespräche über das iranische Atomprogramm ab, die derzeit in Wien laufen.

Kurz will unter vier Augen auch mehrere offene Menschenrechtsfälle ansprechen, Details aber unter Verschluss halten, um die Erfolgsaussichten nicht zu gefährden. „In Menschenrechtsfragen haben wir unterschiedliche Meinungen. Wir lehnen die Todesstrafe ab“, proklamierte Kurz nach seinem Treffen mit Irans Außenminister Sarif auch öffentlich. „Wir sind gerne bereit, unsere Erfahrungen mit dem Schutz der Menschenrechte in den Dialog mit dem Iran einzubringen.“

Der 27-Jährige wirkt trotz der zweiten schwierigen diplomatischen Mission innerhalb weniger Tage entspannt, als er in der österreichischen Residenz im noblen Norden Teherans über die heikle Visite spricht. Auf dem Sofa, auf dem Kurz und seine Entourage Platz nehmen, saß jüngst EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton. Die „Außenministerin“ Europas machte Anfang März die gleiche Besuchstour wie Kurz. Am Frauentag bat sie zudem sechs Dissidentinnen in die Residenz. Eine der Menschenrechtlerinnen war in den vergangenen Jahren mehrfach verhaftet und zu Gefängnisstrafen verurteilt worden. Eine hatte zu beklagen, dass ihr Sohn in der Haft durch Folter ums Leben kam. Auch zum Selbstschutz machten die Aktivistinnen Fotos von der Aussprache sowie der Umarmung mit Ashton und spielten die Bilder an die Öffentlichkeit.