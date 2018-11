Schwere See im Asowschen Meer

Offiziell war der Krieg in der Ostukraine bisher ein Konflikt zwischen ukrainischen Kräften und pro-russischen Milizen. So hatte es zumindest Moskau dargestellt. Jetzt droht dieser Konflikt aber zu einem offenen Krieg zwischen der Ukraine und Russland zu werden. Und nicht der umkämpfte Donbass war Schauplatz des ersten offiziell offenen ukrainisch-russischen Schusswechsels, nicht die von Russland annektierte Krim. Der Streit um das Meer zwischen der Krim und der Ostukraine ist es, der jetzt zur schwersten Eskalation in dieser Krise geführt hat.

Fazit: In der Ukraine gilt ab Mittwoch Kriegsrecht (wobei man in Kiew ausdrücklich betont, dass es sich um keine Kriegserklärung handle), 23 ukrainische Matrosen befinden sich in russischem Gewahrsam (unterschiedlichen Angaben zufolge sind sechs oder zwei von ihnen verwundet), drei ukrainische Marineschiffe wurden von Russland (Bild oben) gekapert, und auf diplomatischer Ebene schrillen die Alarmglocken.