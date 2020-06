FN-Chefin Le Pen ist bei Demo unerwünscht

Angesichts der Zuspitzung am Freitag mit der Geiselnahme in einem koscheren Supermarkt an der Pariser Stadtgrenze wirkte die noch knapp vorher in der französischen Politszene erörterte Frage seltsam abgehoben: Darf der " Front National" ( FN) an dem großen " Schweigemarsch für die Republik" am Sonntag teilnehmen?

Präsident François Hollande hatte gleich nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo den nationalen Schulterschluss gepredigt. Aber zwischen den Linksparteien und der konservativen UMP kam es zu Spannungen bezüglich der Teilnahme des FN. SP-Parlamentarier und die meisten Grünen sehen im FN weiterhin eine Gefahr für die Republik. Die UMP lehnt zwar Wahlabsprachen mit dem FN ab, kritisiert aber die Nicht-Einladung zur Demo.

Marine Le Pen stand damit im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte und ersparte sich gleichzeitig die für sie riskante Teilnahme an der Demo. Sie ereiferte sich über die "Systemparteien" und deren "Diktat" gegen die "erste Partei Frankreichs" (so die Selbstbezeichnung des FN, seit er bei den EU-Wahlen im Mai auf 25 Prozent kam). Obwohl Hollande und die SP-Führung das Problem umschifften, indem sie "alle Bürger, die es wünschen", zur Teilnahme aufriefen, lehnte Marine Le Pen ab: "Wir gehen nicht zu Veranstaltungen, zu denen wir nicht eingeladen sind."