Schwache Wahlbeteiligung in Bosnien

Die bosnischen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen sind am Sonntag wie erwartet mit schwacher Beteiligung angelaufen. Nach Angaben der staatlichen Wahlkommission gaben bis 11.00 Uhr landesweit lediglich 14,22 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Allgemein war die Beteiligung im serbischen Landesteil, der Republika Srpska, etwas höher.

Dies ist kaum verwunderlich, wurde doch kurz vor dem Urnengang eine Umfrage veröffentlicht, die den Amtsinhaber Milorad Dodik hinter Ognjen Tadic von der Serbisch Demokratischen Partei (SDS) lediglich auf dem zweiten Platz sieht.

Landesweit startete der Urnengang in rund 250 der gut 5.400 Wahllokalen mit Verspätungen von bis zu zwei Stunden, was die Wahlbehörde mit technischen Schwierigkeiten begründete. Sonst verlief die Stimmabgabe vorerst jedoch "planmäßig" wie Wahlbeobachter von OSZE und der NGO "Unter der Lupe" erklärten. In Sanski Most kam es laut Polizei zu einer Schlägerei zwischen zwei Politikern.