Schulz-Effekt: SPD überholt in Umfrage Union - erstmals seit 2006

Es ist ein Achtungserfolg für Martin Schulz: Im ARD-Deutschlandtrend erreichen die Sozialdemokraten 32 Prozent und liegen damit erstmals seit zehn Jahren beim Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap vor der Union. Für CDU und CSU würden demnach 31 Prozent stimmen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre.

Volker Kauder: "Wir sind gelassen"

Unionsfraktionschef Volker Kauder rechnet damit, dass die SPD in Umfragen bald wieder zurückfallen wird. "Wir sind gelassen. Der Kandidat der SPD macht bereits Fehler. Die Umfragen werden sich ändern", sagte Kauder den Zeitungen der Funke-Mediengruppe laut Vorausbericht vom Freitag.

Foto: REUTERS/WOLFGANG RATTAY Zugleich gab sich der CDU-Politiker kämpferisch: "Wir müssen so stark werden, dass gegen uns nicht regiert werden kann. Wir sind wild entschlossen, diese Bundestagswahl zu gewinnen." Kauder fügte hinzu: "Von einem Herrn Schulz lassen wir uns nicht verdrängen."

Der CDU-Politiker empfahl der Union, Schulz im Wahlkampf nicht persönlich anzugreifen, sondern auf seine Positionen hinzuweisen. "Mit jeder Aussage des Kandidaten wird deutlicher, dass er die SPD klar nach links schieben will – in Richtung Linkspartei", sagte Kauder. "Das wird jetzt der dritte Wahlkampf, in dem die SPD die Agenda 2010 rückabwickeln will."

Gerechtigkeit bedeute nicht, dass eine möglichst lange Bezugsdauer für das Arbeitslosengeld I gewährt werde, sagte Kauder. Dies sei der völlig falsche Ansatz. Gerecht sei, wenn möglichst viele Menschen eine Beschäftigung hätten. Die Union wolle die Arbeitnehmer noch stärker unterstützen.

