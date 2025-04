Schönborn über Franziskus: "Botschaft der Hoffnung ist sein Erbe"

Der emeritierte Wiener Erzbischof, Kardinal Christoph Schönborn (80), sieht in seinem Aufruf zur Hoffnung ein großes Erbe des verstorbenen Papstes Franziskus. "Es gibt so viele Unglückspropheten und es gibt vieles, was heutzutage hochdramatisch ist, aber Hoffnung darf man nie verlieren und diese Botschaft ist, was der Papst uns für dieses Heilige Jahr hinterlassen hat, das ist sein Erbe", betonte Schönborn im Gespräch mit österreichischen Journalisten am Freitagabend in Rom. "Die Zukunft gehört denen, die Gründe für Hoffnung vermitteln. Die Freude, die Hoffnung ist das, was uns wir nicht nehmen lassen dürfen. Wie Franziskus in einem seiner programmatischen Schreiben zu Beginn seines Pontifikats gesagt hat, dürfen wir uns nicht die Hoffnung rauben lassen", erklärte der 80-jährige Kardinal.

Franziskus sei ein Papst gewesen, der "unglaublich auf Menschen zugehen konnte". "Er hatte große Empathie und er hat viele Akzente gesetzt hatte. Die Flüchtlingsfrage ist und bleibt zum Beispiel ein großes Thema für Europa und Franziskus hat Standards gesetzt und Prophetisches gesagt. Er hat von Anfang an betont, das Thema kann man nicht verdrängen. Er war sehr politisch im Sinne, dass es bei ihm immer um das Geheimwohl und nie um Einzelinteresse ging", so Schönborn. Schönborn hat viele persönliche Erinnerungen an Franziskus Der Kardinal erklärte, er habe viele persönliche Erinnerungen an Franziskus. "Er hat mich öfters eingeladen, mit ihm mit seinem kleinen Fiat durch Rom zu fahren. Das ist sogar mehrmals passiert", erzählte der emeritierte Wiener Bischof. Schönborn beteiligt sich an den Treffen der Kardinäle zur Vorbereitung des Konklaves, an dem er altersbedingt jedoch nicht teilnehmen kann. "Ich werde bei den neuntägigen Gesprächen vor dem Konklave dabei sein. Ich bin kein Papst-Wähler mehr und es ist auch gut so. Franziskus hat so viele Kardinäle ernannt, da sind prächtige Menschen, die sehr engagiert sind, die sich auskennen. Das ist die Generation, die jetzt dran kommt", erklärte der Kardinal.

Schönborn traf in Rom mit dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz, Erzbischof Franz Lackner, sowie den Bischöfen Wilhelm Krautwaschl, Benno Elbs und Ägidius Zsifkovics zusammen. Sie alle werden am Samstag an den Trauerfeierlichkeiten für Papst Franziskus teilnehmen, die um 10.00 Uhr auf dem Petersplatz beginnen.