Schlagabtausch unter "Verbündeten"

"Die Sprache, die gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten benutzt wird, ist etwas in dieser Form noch nie Dagewesenes. Ein Verbündeter sollte nicht so eine Sprache gegen einen anderen Verbündeten verwenden, egal, wie wütend jemand ist. Das ist einfach nicht Ordnung und inakzeptabel." Gar nicht diplomatisch äußerte sich jetzt der ehemalige US-Botschafter in Israel (2001–2005), Dan Kurtzer, in dem aktuellen Konflikt zwischen Israel und seiner stärksten Schutzmacht USA.

Auslöser der Spannungen: Ende der Vorwoche hatte der Vertreter Washingtons im UN-Sicherheitsrat erstmals seit 1979 eine Resolution bezüglich der israelischen Siedlungstätigkeit nicht mit einem Veto blockiert, sondern sich der Stimme enthalten. Darin wird der sofortige Stopp aller Baumaßnahmen im besetzten palästinensischen Westjordanland sowie in Ostjerusalem gefordert. Diese hätten keine rechtliche Grundlage und würden eine Zwei-Staaten-Friedenslösung gefährden.

"Schändlicher Schlag" der USA

Danach holte der israelische Premier Benjamin Netanyahu zu einem Rundumschlag aus, in dessen Zentrum die US-Administration unter dem scheidenden Präsidenten Barack Obama stand. Dieser habe mit der guten Tradition gebrochen, Israel nicht "die Bedingungen für einen Frieden zu diktieren". Washington habe mit dieser "parteiischen" Resolution seinem Land einen "schändlichen Schlag" versetzt, wetterte Netanyahu.

Als erste Maßnahme zitierte er die 10 Vertreter jener 14 Mitgliedsstaaten des UN-Sicherheitsrates, die für die Resolution gestimmt hatten, in das israelische Außenamt. Auch mit dem US-Botschafter fand ein Treffen statt. Zudem kündigte der Premier, der zugleich auch Außenminister ist, an, alle UN-Verpflichtungen Israels, einschließlich der finanziellen, zu überprüfen.

Minister fordert Annexion des Westjordanlandes

Der ultrarechte Erziehungsminister in Netanyahus Kabinett, Naftali Bennett, ging noch einige Schritte weiter. Er rief zur Annexion des gesamten Westjordanlandes auf, das von den israelischen Streitkräften im Sechstagekrieg 1967 besetzt worden war: "Kein Volk kann in seinem eigenen Land als Eroberer gelten." Daher werde die Resolution letztlich im "Mülleimer der Geschichte" landen, sagte er.

Israels Regierungschef, dessen Verhältnis zu Obama in all den vergangenen Jahren extrem angespannt war, hofft nun auf Donald Trump, der am 20. Jänner 2017 im Weißen Haus einziehen wird. Er freue sich schon auf die Zusammenarbeit mit dem künftigen US-Präsidenten, betonte Netanyahu, zumal der sich im Vorfeld des UN-Votums für ein US-Veto stark gemacht hatte.

In Israel ist man aus zweierlei Gründen besorgt angesichts der jüngsten Resolution. Zwar ist diese rechtlich nicht bindend, doch geben Regierungsvertreter zu bedenken, dass sie die Möglichkeiten der Verfolgung durch den Internationalen Strafgerichtshof erweitern könnte. Zudem werden Sanktionen gegen Produkte aus jüdischen Siedlungen befürchtet.