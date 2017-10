Die Polizei in Las Vegas geht Berichten über einen angeblichen Schützen im Zentrum der US-Metropole nach. Die Behörde rief die Menschen über Twitter am Montag dazu auf, die Gegend nahe der bekannten Casino-Meile und dem Flughafen zu meiden. Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.

Laut einem Spitalssprecher gibt es mindestens zwei Tote und 24 Verletzte.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete unterdessen unter Bezugnahme auf Angaben von Twitter-Nutzern, dass offenbar mehr als ein Schütze ein Country-Musik-Konzert in Las Vegas unter Beschuss genommen hätte. Dabei seien Opfer zu beklagen. Bestätigungen gab es dafür zunächst nicht. "Zahlreiche" Menschen seien mit Schusswunden in Spitäler gekommen, zitierte Reuters den Nachrichtensender CNN.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters und der Tageszeitung New York Times fielen Schüsse im oder beim Mandalay Bay Resort and Casino. Dabei handelt es sich um ein Kasino-Hotel am berühmten "Strip" von Las Vegas, der für seine dichte Ansammlung von Luxushotels und Casinos bekannt ist.