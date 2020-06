Schieder soll nächster EU-Kommissar werden

Insider berichten, dass Schieder verstärkt an seiner europäischen und internationalen Vernetzung arbeitet. Vorträge an US-Universitäten, wie etwa an der Columbia University in New York, und in Thinktanks stehen ebenso auf seiner Agenda wie Treffen mit hochrangigen europäischen Politikern. Gleich nach Amtsantritt des französischen Premier Jean-Marc Ayrault bekam er sofort einen Termin in Paris.

Formal entscheidet der Kommissionspräsident über das Dossier eines Kommissars. Im Hintergrund laufen Absprachen mit der jeweiligen Regierung. Schieder könnte für mehrere Gebiete in Frage kommen: Budget, Steuern bis hin zu Sozial- und Wirtschaftspolitik. Zuletzt publizierte er zum Thema „Beschäftigung, Wachstum und Gerechtigkeit“, zu dieser Frage hält er auch laufend Vorträge und nimmt an Diskussionen teil.

Bleibt die Koalition nach den Wahlen bestehen, hat Schieder eine reale Chance, Kommissar zu werden. Bei einer Regierung ohne SPÖ-Beteiligung wohl nicht.

Nach der Wahl zum Europäischen Parlament Ende Mai 2014 wird die nächste Bundesregierung den österreichischen Kommissar nominieren, spätestens im Herbst 2014.