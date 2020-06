Die Geißel des rigiden Islam

Dieser Anachronismus speist sich einerseits aus einer extrem konservativen Stammesstruktur, andererseits aus einem Pakt, den die Saud-Familie schon im 18. Jahrhundert mit dem aggressiv-asketischen Prediger Muhammed ibn Abd al-Wahhab geschlossen hat – und der bis heute konstitutiv für den Staat ist.

Deswegen ist die wahhabitische Ausprägung des Islam Staatsreligion, deswegen schützen die strengen Sittenwächter nicht nur die archaische Ordnung, sondern auch den jeweiligen Monarchen. Doch diverse Ausschweifungen von Prinzen und anderen Mitgliedern des Königshauses riefen in den 1970er-Jahren Islamisten-Gruppen auf den Plan. Um diese zu besänftigen, steckten die Machthaber noch mehr Geld in Koranschulen, aus denen dann noch Radikalere hervorgingen: 15 der 19 Attentäter der Terroranschläge in den USA vom 11. September 2001 stammten aus Saudi-Arabien. Und jetzt ist der greise und kranke Regent, König Abdullah, 90, mit Kämpfern des "Islamischen Staates" (IS) konfrontiert, der seine blutgetränkte Fahne in Mekka, Medina und Riad hissen will.