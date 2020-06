Saudi-Arabien bekommt eigene Frauen-Städte

Um Frauen mehr Unabhängigkeit zu ermöglichen, hat eine Gruppe von saudi-arabischen Geschäftsfrauen nun die Idee geboren, ganze Industriestädte nur für Frauen zu gründen. Laut Guardian ist die erste Frauen-Stadt in der östlichen Provinz Hofuf bereits in Planung. 2013 soll sie eröffnet werden, rund 5.000 Arbeitsplätze in der Textil-, Pharma- und Lebensmittel-Branche sollen bis dahin entstehen. Auch ein Ausbildungszentrum soll gebaut werden.

„Die neue Industriestadt sollte ein besonderes Trainingszentrum haben, in dem Frauen ihre Talente entwickeln und lernen können, wie man in einer Fabrik arbeitet", erklärte Hussa al-Aun, eine der Initiantinnen, gegenüber der arabischen Zeitung al-Eqtisadiah. Und stieß damit nicht auf taube Ohren: "Ich bin sicher, dass Frauen ihre Produktivität in vielerlei Hinsicht zeigen und in jenen Berufszweigen glänzen können, die ihren Interessen, ihrem Wesen und ihren Fähigkeiten am besten entsprechen", zeigte Saleh al-Raschid, Vizechef der zuständigen Behörde Modon, Anerkennung für die Idee.