Satellitenbilder: Geheimes Raketenprogramm Saudi-Arabiens?

Kann man einem Staat, dem man keine Knochensäge anvertrauen kann, Atomwaffen anvertrauen? So in etwa formulierte es der demokratische Abgeordnete Brad Sherman im Vorjahr in Anspielung auf den Mord am saudi-arabisch-stämmigen US-Journalisten Jamal Khashoggi in Istanbul. Sherman aber bezog sich dabei vor allem auf einen möglichen Atom-Deal zwischen den USA und Riad. Bekannt ist: Riad strebt den Bau von mindestens zwei Atomkraftwerken an und verhandelt in der Sache mit der US-Regierung. Bisher zumindest öffentlich nicht bekannt war: Das Land arbeitet zugleich anscheinend an ballistischen Raketen. So zumindest werden neue Satellitenbilder der in San Francisco ansässigen Firma Planet Labs interpretiert. Zu sehen darauf: Eine in der saudi-arabischen Wüste nahe der Stadt Dawadmi lokalisierte Anlage, die Experten als Testgelände für ballistische Raketen bewerten. Und Erfahrungswerte auf internationaler Ebene legen nahe: Der Bau an ballistischen Raketen und das Streben nach Atomwaffen gehen sehr oft Hand in Hand.

Eine Kooperation im Atombereich wiederum haben US-Präsident Donald Trump und Saudi-Arabiens Machthaber Mohammed bin Salman bei einem Treffen am 20. März 2018 in Washington vereinbart. Dabei war man bemüht, keinen großen Wirbel zu machen. In den Presse-Aussendungen von amerikanischer und saudischer Seite nach dem Treffen ist aber lediglich von „neuen wirtschaftlichen Abkommen“ die Rede.