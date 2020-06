Sarah Palin mischt wieder mit

Offiziell ist sie ja nie ins Rennen eingestiegen und im Oktober hat es Sarah Palin scheinbar klar gemacht: Sie werde sich, ließ sie ihre Anhänger in einem öffentlichen Brief wissen, nicht als Präsidentschaftskandidatin der Republikaner bewerben.

Doch je länger deren Vorwahlkampf dauert und je mehr sich die Kandidaten darin verschleißen, desto häufiger macht die ehemalige Gouverneurin von Alaska wieder auf sich aufmerksam. So hielt sie am Wochenende auf einer von konservativen Hardlinern dominierten Konferenz in Washington die meist umjubelte Rede. Zufall oder gut inszeniert: Kritische Zwischenrufe einiger Vertreter der linken „Occupy“-Bewegung, die es in den Saal geschafft hatten, lieferten Palin eine Steilvorlage. Minutenlang skandierte sie gemeinsam mit ihren Anhängern „ USA, USA“, bis die Kritiker vor der aufgeheizten Menge die Flucht ergriffen. „Seht Ihr, Ihr habt gewonnen – so leicht geht das“, rief Palin ihren Anhängern danach zu und ließ sich feiern.