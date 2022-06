Das grenzenlose Imperium: Was Putin Großmachtphantasien steckt

Alte Argumente fehlen

Spannend ist dabei nicht nur, dass in seiner Argumentation die bisherigen Kriegsgründe völlig fehlen. Die „Entnazifizierung“, die „Befreiung des Donbass“, die die „Spezialoperation“ in der Ukraine bisher in jeder Rede legitimieren sollten, all das hörte man jetzt nicht mehr. Mittlerweile formuliert er sein Ziel ganz anders: Es geht um die Expansion russischen Territoriums dorthin, wo Russland ein historisches Anrecht verspürt. Seit Peter dem Großen habe sich ja „fast nichts geändert“ – jetzt stehe Russland vor ähnlichen Aufgaben wie der Zar damals. „Es ist auch unser Los: Zurückholen und stärken.“