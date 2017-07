Russland-Affäre: Trump macht seinem Sohn keine Vorwürfe

US-Präsident Donald Trump hält das Treffen seines Sohnes Donald Trump Jr. mit einer russischen Anwältin im Wahlkampf für verzeihlich. Er mache seinem Sohn deswegen keine Vorwürfe, sagte der Präsident am Mittwoch im Gespräch mit Reuters. "Ich glaube, viele Leute hätten dieses Treffen wahrgenommen", betonte Trump. Er selbst habe von dieser Zusammenkunft vor einigen Tagen zum ersten Mal erfahren.

Trump Jr. hatte am Dienstag einen Mailwechsel veröffentlicht, in dem er einem Treffen mit der russischen Anwältin Natalia Wesselnizkaja zustimmt. Demnach erhoffte er sich von ihr belastendes Material über die demokratische Kandidatin Hillary Clinton. Trump Jr. selbst verteidigte die Unterredung als "Recherche über die Opposition", räumte zugleich allerdings ein: "Im Rückblick hätte ich die Dinge wahrscheinlich etwas anders gemacht."

Die bekannt gemachten E-Mails sind bisher der konkreteste Hinweis darauf, dass Vertreter von Trumps Team bereit waren, für den Wahlsieg russische Schützenhilfe anzunehmen. Mit dem Thema befassen sich mehrere Kongressausschüsse und ein Sonderermittler. Die Affäre belastet Trump seit Monaten. US-Geheimdienste sind zu der Einschätzung gekommen, dass die Regierung in Moskau sich in den Wahlkampf eingemischt hat, um dem Milliardär zum Sieg zu verhelfen.

Trump bestritt erneut geheime Absprachen zwischen seinem Wahlkampfteam und Russland. "Es gab null Abstimmung. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe", sagte er. Zugleich wiederholte der Präsident, dass sein russischer Amtskollege Wladimir Putin beim kürzlichen Treffen am Rande des G-20-Gipfels in Hamburg jede Einmischung in den amerikanischen Wahlkampf bestritten habe. "Ich sagte: 'Haben Sie es getan?' Und er sagte: 'Nein, ich habe es nicht getan. Absolut nicht.' Dann fragte ich ihn ein zweites Mal auf ganz unterschiedliche Weise. Er sagte: 'Absolut nicht.'" Auf die Frage, ob er Putin glaube, antwortete Trump ausweichend: "Schauen Sie: Etwas ist passiert, und wir müssen herausfinden, was es ist, denn wir können nicht zulassen, dass so etwas in unserem Wahlprozess passiert", sagte er.