Vorgestern kannten Sam Nunberg höchstens Washington-Insider. Heute redet ganz Amerika über ihn. Weil er sich in die Riege ehemaliger Trump-Berater einreiht, deren Auftritte in die Kategorie seltsam bis skurril fallen.

Der frühere Wahlkampfmitarbeiter des nunmehrigen US-Präsidenten Donald Trump wurde vom Team um Russland-Sonderermittler Robert Mueller befragt, und weigert sich nun, mit ihm zu kooperieren. "Ich bin die erste Person in der Geschichte, die sagt: Das mache ich nicht." Das teilte er Mueller nicht diskret, sondern mittels diverser Interviews mit - in denen er auch Trump und dessen Wahlkampf ausführlich kommentierte.

CNN sagte er, "ich wurde gewarnt, mich nicht mit Mueller anzulegen", um in der Folge genau das zu machen. Der Sonderermittler will von Nunberg Einblicke in seine Mails - vor allem mit den (ehemaligen) Trump-Beratern Steve Bannon und Roger Stone. Nunberg weigert sich, findet das bei MSNBC "absolut lächerlich". "Warum sollte ich das tun?" und "Warum muss Bob Mueller meine Mails sehen, in denen Roger (Stone, Anm.), Steve (Bannon, Anm.) und ich uns darüber unterhalten, wie sehr wir Menschen hassen?" Die Konsequenz dieser Verweigerung könnte eine Verhaftung Nunbergs sein. "Ich glaube, es wäre lustig, wenn Mueller das tun würde."

"He spent an entire day doing national media that he could have been using to essentially get all these emails together," former federal prosecutor Anne Milgram says of Sam Nunberg. "I don't think a judge will be very sympathetic" https://t.co/IjxnfPSDTO pic.twitter.com/XwhRQBnW5t