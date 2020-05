220 russischen Soldaten starben in Ostukraine

US-Außenminister John Kerry und der russische Präsident Wladimir Putin am Dienstag über die Ukraine-Krise beraten. Die Gespräche im russischen Sotschi seien offen gewesen, teilte Kerry per Twitter mit. Es sei wichtig, in Kontakt zu bleiben.

Kerry konferierte auch mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow. Dessen Ministerium erklärte, Russland sei zu einer konstruktiven Zusammenarbeit mit den USA bereit. Dies müsse aber auf Augenhöhe geschehen. Die Beziehungen der beiden Atommächte sind wegen der Ukraine-Krise auf dem Tiefpunkt. Mit Kerry kam der ranghöchste US-Politiker nach Russland, seit dem Ausbruch der Ukraine-Krise im Herbst 2013.

Lawrow sagte seinem US-Kollegen nach Angaben des Außenministeriums in Moskau, die Sanktionen, die der Westen gegen Russland insbesondere wegen dessen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim verhängt hat, führten nur in eine Sackgasse. Russland werde sich dem Druck nicht beugen und gebe seine nationalen Interessen nicht auf. Der Westen wirft der Führung in Moskau vor, die prorussischen Rebellen in der Ostukraine mit Waffen und Soldaten gegen die Truppen der prowestlichen Regierung in Kiew zu unterstützen. Russland weist das zurück.

Nach US-Angaben sollte Kerrys Besuch in Russland dazu dienen, den Gesprächsfaden zwischen den beiden Mächten nicht abreißen zu lassen. Auf der Tagesordnung standen auch die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm und der Syrien-Konflikt.