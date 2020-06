Höchstgericht reduziert Haftstrafe für Chodorkowski

Michail Chodorkowski hatte mit dem Ölkonzern Vukos nach dem Zusammenbruch der UdSSR Milliarden verdient, galt aber als großer Regierungskritiker. 2005 wurde er wegen Betrugs und Steuerhinterziehung verurteilt. 2010 folgte eine Strafe wegen Diebstahls und Geldwäsche. Der Ölkonzern wurde zerschlagen und ging größtenteils an Staatsunternehmen. Vor allem die zweite Verurteilung sei eine „große Lüge“, die den Ruf der russischen Justiz beschädige, sagte Chodorkowski in einer emotionalen Rede via Videobotschaft vor dem Gericht, als er die sofortige Freilassung verlangte. „Es ist barbarisch, das Ansehen der Gerichte und das Gesetz so zu behandeln“, sagte er.

Für viele ist Chodorkowski ein potenzieller Führer der russischen Opposition.