Russischer Jagdjet und US-Flieger: Zwischenfall über Schwarzem Meer

Über dem Schwarzen Meer ist es nach Informationen aus US-Militärkreisen zu einer gefährlichen Annäherung eines russischen Kampfflugzeuges an ein US-Spionageflugzeug gekommen. Das russische Su-27 Jagdmaschine sei bei einem Flugmanöver bis auf etwa drei Meter an das US-Aufklärungsflugzeug P-8 herangekommen, das sich auf einem regulären Patrouillenflug befunden habe, hieß es am Mittwoch in den Kreisen.

Das Verhalten des russischen Piloten sei unprofessionell und gefährlich gewesen. In diesem Jahr gab es bereits mehrere ähnliche Zwischenfälle. Im April flogen zwei russische Kampfflugzeuge Scheinangriffe auf einen US-Lenkraketen-Zerstörer in der Ostsee.