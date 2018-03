Der Angreifer habe sie geschubst und sie sei hingefallen, teilte Sobtschak mit. Dabei habe er gerufen: "Das ist für Schirinowski." Sicherheitskräfte nahmen den Mann daraufhin fest.

Ende Februar hatte es bei einer Fernsehdebatte zwischen Sobtschak und dem rechtspopulistischen Kandidaten Wladimir Schirinowski eine ähnliche Auseinandersetzung gegeben. Schirinowski hatte Sobtschak vor laufender Kamera beschimpft - sie hatte ihn daraufhin ebenfalls mit Wasser übergossen. Eine Verbindung zwischen Schirinowski und dem Angreifer bestätigte sich nach Polizeiangaben zunächst allerdings nicht.

Die 36 Jahre alte Journalistin Sobtschak tritt als "Kandidatin gegen alle" bei der Wahl am 18. März an. Sie kritisiert das Fehlen von Pluralismus in Russland. Zugleich greift sie Amtsinhaber Wladimir Putin, dessen Wiederwahl als sicher gilt, kaum öffentlich an. Sobtschak ist die Tochter des früheren St. Petersburger Bürgermeisters Anatoli Sobtschak, der als Putins politischer Ziehvater gilt.