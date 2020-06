Die Helden und Gewinner

Eigentlich platziert das renommierte Time Magazine lieber prominente Köpfe auf seiner Titelseite, wenn es um die Wahl zur Persönlichkeit des Jahres geht. Diesmal hatte man sich für Jerry Brown, Leiter einer Klinik in Liberia, entschieden. Doch nicht den Mediziner alleine hatte die Redaktion gewählt, sondern all die Hunderten Helfer, die mit ihm gekämpft hatten – gegen eine Krankheit, die Afrika seit Langem kennt, sie aber noch nie auf so schreckliche Weise erlebt hat: Ebola.

Im Frühjahr 2014 war die Seuche in Westafrika ausgebrochen, doch die UN-Weltgesundheitsbehörde WHO war zu verstrickt in ihre eigene Bürokratie, um konsequent zu reagieren. Andere aber handelten. Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen schickten ihre Leute mitten in die Katastrophenzone, oft unzureichend geschützt. Manche bezahlten den Einsatz mit dem Leben, doch zuletzt haben sich all die Opfer gelohnt. Die Ebola-Epidemie erscheint zu Jahresende weitgehend eingedämmt.