Rom antwortet auf den Terror mit "Kulturkampf"

550.000 Italiener, die in diesem Jahr die Volljährigkeit erreichen, dürfen sich auf einen staatlichen Kultur-Bonus in der Höhe von 500 Euro freuen. Diese Voucher sind für Investitionen in kulturelle Veranstaltungen vorgesehen und können bei Besuchen in Kinos, Theatern, Ausstellungen und Events eingelöst werden. Auch der freie Eintritt in 24 Nationalparks des Landes wird gewährt.

Der "bonus cultura" kann ab 15.September 2016 bis Ende 2017 eingelöst werden. Um das Guthaben zu nutzen, können Eintrittskarten ausgedruckt werden oder Teile des Guthabens auch bei Online-Einkäufen etwa bei Bücher genutzt werden.

Die Aktion hat Premier Matteo Renzi nach den Terroranschlägen von Paris im November 2015 ins Leben gerufen. Die Regierung investiert – trotz schwieriger finanzieller Zeiten – 290 Millionen Euro in Kultur. "Auf den Terrorismus reagieren wir mit Kultur. Mit dem Bonus wollen wir junge Italiener dazu ermutigen, sich als Verwalter des größten Kulturerbes der Welt zu fühlen", argumentierte Renzi.

Fundamentalismus Prävention

Nach Ansicht der italienischen Regierung sendet das Programm auch eine klare Botschaft an militante Gruppen. Als das Kulturprojekt vorgestellt wurde, betonte Regierungschef Renzi, dass man Extremisten nicht nur militärisch, sondern auch ideologisch begegnen sollte. Wir antworten auf Terror mit Kultur, erklärte Renzi den "Kulturkampf": "Sie zerstören Statuen, wir lieben Kunst. Sie zerstören Bücher, wir sind das Land der Bibliotheken."

Opposition spricht von Populismus

Die Opposition sieht die Aktion als populistisch an. Doch Jugend- und Anti-Terrorexperten glauben, dass sie wirksamer sein könnte als viele andere Versuche, die Jugend von Radikalisierung abzuhalten. "Kultur ist für die persönliche Weiterentwicklung wichtig", sagte der für Kulturfragen verantwortliche Staatssekretär Tommaso Nannicini gegenüber Corriere della Sera. Um den Gutschein nützen zu können, müssen sich die Jugendlichen online registrieren und die eigens dafür entwickelte Anwendung namens "18app" herunterladen.

Der Bonus ist sowohl für Italiener als auch für in Italien lebende Ausländer mit gültigem Aufenthaltsstatus gedacht.

Die jungen Leute reagieren positiv auf die Aktion. "Im Ausland genießen Jugendliche mehr Vergünstigungen. Sie erhalten Schüler- und Studentenermäßigungen, das ist in Italien eher die Ausnahme. Daher ist die Einführung des Bonus’ eine wunderbare Sache", lobt Angelica Magazzino aus Apulien, die im Juni maturierte.

"Bisher konnten manche unserer Freundinnen bei Theaterbesuchen aus finanziellen Gründen nicht mitkommen. Das wird sich nun dank des Bonus’ ändern", freut sich die junge Römerin Letizia.