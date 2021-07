Regierungskoalition in Brasilien geplatzt

Die PMDB zieht auch ihre verbliebenen sechs Minister aus der Regierung zurück. Henrique Alves hatte bereits am Montag seinen Rücktritt als Tourismusminister eingereicht. Temer selbst nahm nach einem Bericht des Portals O Globo nicht an der Sitzung teil, um die Entscheidung nicht zu beeinflussen. Die Entscheidung war erwartet worden und fiel per Akklamation nach drei Minuten Sitzungsdauer.

Temer bleibt vorerst Vizepräsident, er war 2010 zusammen mit Rousseff gewählt worden und 2014 erneut angetreten. Für Rousseff bedeutet dies nicht nur, dass sie politisch immer handlungsunfähiger wird - schon zuletzt gab es unter den 68 PMDB-Abgeordneten viele Abweichler, sie konnte kaum noch Reformen im Abgeordnetenhaus durchsetzen.